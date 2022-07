O cabo realizava patrulhamento quando foi alvejado por criminosos em Nova Cidade, em Nilópolis - Divulgação/PMERJ

O cabo realizava patrulhamento quando foi alvejado por criminosos em Nova Cidade, em NilópolisDivulgação/PMERJ

Publicado 22/07/2022 10:54 | Atualizado 22/07/2022 11:06

Nilópolis - O 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita) lamentou, nesta sexta-feira (22/07), em suas redes sociais, a morte do cabo PM Paulo Zélio Fernandes Taveira, de 31 anos, ocorrida na noite desta quinta-feira (21/07), após ele ser atacado por criminosos enquanto realizava um patrulhamento na Rua Benjamin Constant, no bairro Nova Cidade , em Nilópolis. Ele foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu.O 20º BPM compartilhou em suas redes oficiais, a postagem de pesar da Secretaria de Estado de Polícia Militar.