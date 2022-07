As inscrições abrem novamente na próxima quarta-feira (27/7). Desta vez, para os cursos de depilação, marketing e manicure - Divulgação / PMN

As inscrições abrem novamente na próxima quarta-feira (27/7). Desta vez, para os cursos de depilação, marketing e manicureDivulgação / PMN

Publicado 26/07/2022 12:30 | Atualizado 26/07/2022 12:30

Nilópolis - A segunda-feira (25/07) foi movimentada na Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis. Foram abertas 250 vagas disponíveis para os cursos gratuitos de design de sobrancelha, trança, marketing digital e depilação. O retorno das aulas de depilação, interrompidas no início da pandemia, animou as pessoas que esperam pelo curso.

Pela terceira vez em 2022, a prefeitura promove cursos gratuitos para os residentes da cidade. Somente este ano 840 pessoas participaram das diversas aulas oferecidas pela secretaria. As vagas para os cursos são destinadas aos habitantes acima dos 15 anos.

Moradora do bairro Nossa Senhora de Fátima, Cândida dos Santos, de 61 anos, é pensionista e está em busca de renda extra. “Estou entrando nesse curso para dar uma reforçada em cima dessa pensão. A gente em casa tem que se ocupar em alguma coisa. Me inscrevi no curso de trança que é melhor pra mim por conta da minha deficiência na vista. Minha expectativa é de melhorias, estou animada”, salientou, após se inscrever no curso de trança.

Pérola Regina Mendonça, de 19 anos, mora no Morro da Mina, em Olinda, e pretende iniciar carreira como design de sobrancelha. “Espero que esse curso me leve pra frente e eu possa abrir um salão. Dá mesma forma que estão me ajudando, eu quero ajudar mais gente com a experiência que estão me passando”.

As inscrições abrem novamente na próxima quarta-feira (27/7). Desta vez, para os cursos de depilação, marketing e manicure. Para se inscrever, é necessário ser morador de Nilópolis, ter acima dos 15 anos e levar xerox da identidade e comprovante de residência no próprio nome. A matrícula é feita de 9h as 16h na Secretaria de Trabalho, localizada na rua Pedro Álvares Cabral, nº 995, no Centro.

O secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Amorim, pretende iniciar novas turmas no mês de setembro e tem como objetivo finalizar 2022 com 1.400 pessoas formadas.