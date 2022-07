A construção terá 3.800 metros quadrados, um moderno prédio com quatro pavimentos revestidos em esquadria de alumínio com vidro, com 6 laboratórios - Divulgação

Publicado 23/07/2022 16:08 | Atualizado 23/07/2022 16:10

Nilópolis - Nilópolis ganhará um Centro Tecnológico da Faetec. O anúncio foi feito pelo subsecretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sérgio Costenplate, na última quarta-feira (20/07), durante visita técnica junto com o prefeito Abraãozinho (PL), no local onde será construído o edifício, na esquina da Rua Simão Sessim (antiga Carmela Dutra) com José Martins, em uma parte da área do Centro de Eventos, no bairro Frigorífico.



A construção terá 3.800 metros quadrados, um moderno prédio com quatro pavimentos revestidos em esquadria de alumínio com vidro, com 6 laboratórios. Nos quatro andares haverá salas para startups, cursos superiores da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) e cursos presenciais que atendam demandas regionais. A previsão de início da obra é de 45 dias, com conclusão em 12 meses.

As startups são empresas em fase inicial que possuem propostas de negócio inovadoras e com um grande potencial de crescimento. Podem atuar em qualquer área ou tipo de mercado e, normalmente, utilizam a tecnologia como base. As startups se destacam por três fatores principais: inovação, escalabilidade e flexibilidade.



Além de Nilópolis, as cidades que serão contempladas com Centros Tecnológicos da Faetec são: Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Resende, Campos, Itaperuna e Cabo Frio. Abraãozinho agradeceu ao governador Cláudio Castro (PL) pela escolha da cidade como uma das oito onde serão construídas as unidades escolares. "Assinamos um termo de cooperação técnica para a construção dessa unidade da Faetec. Faremos o prédio preservando o Centro de Eventos. Agradeço mais uma vez ao governador, dessa vez representado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia", afirmou.