Nilópolis

Nilópolis inicia reforma e revitalização no túnel do Centro

Obras do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, atende as reclamações dos nilopolitanos, que sofria com paredes sujas e pichadas, degradação e a falta de iluminação que contribuía para assaltos

Publicado 22/07/2022 18:16 | Atualizado há 22 horas