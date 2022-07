Alunos e profissionais de Educação do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa posam com as bandeiras do Rio de Janeiro, Nilópolis e do Brasil no embarque para Londes - Divulgação

Alunos e profissionais de Educação do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa posam com as bandeiras do Rio de Janeiro, Nilópolis e do Brasil no embarque para LondesDivulgação

Publicado 27/07/2022 10:55 | Atualizado 27/07/2022 11:02

Nilópolis - Estudantes e profissionais de Educação do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, viajaram nesta terça-feira (26/07), rumo à Inglaterra. Eles vão participar do London International Youth Science Forum (LIYSF), um dos maiores fóruns de Ciências do mundo, que será realizado em Londres, entre os dias 27 de julho e 10 de agosto.



As alunas Vitória Camile e Nicolle Costa estarão participando de forma presencial, além de Nicolas Vilet e Rebeca Alves, de forma online. Os professores Fernando Rocha, Débora Duarte e a diretora Elaine Cândido serão os representantes brasileiros no fórum. Os estudantes da rede pública estadual de ensino nilopolitana foram escolhidos entre 200 melhores alunos de 50 países diferentes.



“Participar desse fórum está gerando uma expectativa imensa em todos nós. Essa viagem vai nos proporcionar desenvolvimento pessoal, profissional, cultural e aprendizado contínuo”, destacou o professor Fernando Rocha.



Vitoria Camille e Nicolas Vilet, que juntas possuem mais de 20 medalhas em competições acadêmicas, em solo britânico ao lado das colegas de sala de aula, vão apresentar o projeto “Sala de Aula Invertida”, que consiste na metodologia ativa de aprendizagem baseada em desafios. Trata-se de um método utilizado em várias nações pelo mundo.



O LIYSF



O LIYSF (London International Youth Science Forum) é o maior e mais prestigioso fórum científico juvenil internacional. Foi idealizado em 1959 pelo Imperial College – uma das cinco melhores universidades do mundo – para promover o interesse dos jovens pela Ciência. Para atender a seus objetivos, a programação do LIYSF é bem variada e rica com conferências, palestras com especialistas, workshops, visitas a centros de pesquisa, empresas e museus e ampla programação cultural e social.

O evento conta ainda com importantes estudos e projetos na área da educação com professores, mestres e doutores em educação nas áreas da ciência e tecnologia das Universidades de Cambridge, Oxford, Sussex e Imperial College.