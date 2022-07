A matrícula é feita das 9h às 16h na sede da secretaria, na rua Pedro Álvares Cabral, nº 995 - Divulgação / PMN

Nilópolis - Serão abertas nesta quarta-feira (27/07) as inscrições para as vagas remanescentes para os cursos gratuitos de depilação, marketing e manicure que serão promovidos, em agosto, pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis. Para se inscrever, é necessário ser morador de Nilópolis, ter acima dos 15 anos e levar xerox da identidade e comprovante de residência no próprio nome. A matrícula é feita das 9h às 16h na sede da secretaria, na rua Pedro Álvares Cabral, nº 995.

O secretário de Trabalho, Eduardo Amorim, pretende iniciar novas turmas no mês de setembro e tem como objetivo finalizar 2022 com 1.400 pessoas formadas. Na segunda-feira foram abertas 250 vagas disponíveis para os cursos gratuitos de design de sobrancelha, trança, marketing digital e depilação. O retorno das aulas de depilação, interrompidas no início da pandemia, animou as pessoas que esperam pelo curso.

Pela terceira vez em 2022 a prefeitura realiza cursos gratuitos para os residentes da cidade. Somente este ano 840 pessoas participaram das diversas aulas oferecidas pela secretaria.