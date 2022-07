Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF - Divulgação / PMN

Publicado 26/07/2022 19:09 | Atualizado 26/07/2022 19:21

Nilópolis - O município de Nilópolis começa nesta quinta-feira (28/07) a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos. O imunizante será aplicado no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro, das 9h às 16h. Seguindo o calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, as crianças de 3 anos serão vacinadas na quinta-feira (28/07) e as crianças de 4 anos, na sexta-feira (29/07).

Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.

O Complexo de Saúde Dr. Jorge David fica na Rua Senador Fernando Mendes, 1316, perto do Clube Nilopolitano, no Centro.