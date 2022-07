Ney Barreto já trabalhou em diversos clubes, entre eles, Americano, Serra, Estrela do Norte, Bonsucesso e América-RJ - Márcio Menezes / AFC

Ney Barreto já trabalhou em diversos clubes, entre eles, Americano, Serra, Estrela do Norte, Bonsucesso e América-RJMárcio Menezes / AFC

Publicado 26/07/2022 23:28 | Atualizado 26/07/2022 23:43

Nesta segunda (25/07), aconteceu o primeiro dia avaliação do elenco profissional Twitter / EC Nova Cidade

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade, de Nilópolis, confirmou o nome de Ney Barreto, como o novo treinador da equipe para a disputa do Campeonato Carioca da Série B1 2022. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (25/07) nas redes sociais do clube, no primeiro dia de avaliação do elenco visando à competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).O técnico tem passagens por Americano, Serra, Estrela do Norte, Bonsucesso e América-RJ. Ney Barreto chega ao Gigante da Baixada, com o objetivo de colocar o clube mais próximo da Série A, algo que não acontece desde 1990. A estreia dos nilopolitanos no Cariocão B1, será no dia 03 de setembro, contra o Serra Macaense, fora de casa.O Nova Cidade foi o segundo time da Baixada Fluminense a disputar a Primeira Divisão do Futebol Carioca, subindo em 1988, ficando na Série A em 1989 e 1990.O primeiro da Baixada Fluminense na elite do futebol carioca, foi o Mesquita Futebol Clube, em 1986.