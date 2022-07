As inscrições podem ser feitas, até às 15h, do dia 01 de agosto - Divulgação / IFRJ

Trata-se de uma rede de pesquisadores, professores, integrantes de movimentos sociais e representantes indígenas com interesse em promover o debate acerca de temáticas indígenas, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista político, cultural e social, tendo como eixo integrador a Baixada Fluminense. Nilópolis - O Campus Nilópolis, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI), vai realizar o semináriode 01 a 04 de agosto, das 17h às 19h, via Google Meet (serviço de comunicação por vídeo do Google). As inscrições podem ser feitas até, às 15h, do dia 01 de agosto pelo link: https://bit.ly/presencasindigenasnabf O Semináriodá continuidade aos debates da primeira edição realizada em 2020 com o títuloTrata-se de uma rede de pesquisadores, professores, integrantes de movimentos sociais e representantes indígenas com interesse em promover o debate acerca de temáticas indígenas, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista político, cultural e social, tendo como eixo integrador a Baixada Fluminense.

PROGRAMAÇÃO O Seminário será realizado de forma remota, através da plataforma Google Meet, entre os dias 01 e 04 de agosto de 2022, de 17h às 19h, e posteriormente ficará disponível na página do Youtube do IFRJ. As inscrições serão feitas por meio de formulário online e o link será enviado 20 minutos antes do evento pelo e-mail cadastrado.

01/08

17h - Mesa de Abertura

17h30 Mesa 1 - “200 ANOS DE INDEPENDÊNCIA E AS ESCRITAS INDÍGENAS DA HISTÓRIA: PASSADO E PRESENTE”

João Paulo Peixoto Costa (IFPI / UEPI)

Carlos Tukano (Aldeia Maracanã / Presidente do Conselho Estadual dos Diretos Indígenas do RJ - CEDIND)

Mediação: Izabel Missagia (PPGCS / UFRRJ)



02/08

17h - Mesa 2 - Sessão Cineclube: Exibição do filme “GUARDIÕES DA MEMÓRIA” [Direção Alberto Álvares. 55min, 2018]

Alberto Álvares

José Bessa Freire (UERJ / Proíndio)

Heraldo HB [Cineclube Mate com Angu)

Mediação: Alexandre Pimentel [IFRJ/ NEABI Nilópolis]



03/08



17h - Mesa 3 - “EDUCAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E DIREITOS EM SALA DE AULA”

Marize Vieira de Oliveira Guarani (Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro/ ISPO – Aldeia Jacutinga)

Silene Orlando Puri (Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro)

Mediação: Thais Silveira (Rede Municipal de Duque de Caxias / ISPO – Aldeia Jacutinga)



04/08

17h - Mesa 4 - “Roda de conversa. A PRESENÇA WARAO NA BAIXADA FLUMINENSE: IMIGRAÇÃO E IDENTIDADE INDÍGENA”

Geronimo Pocaterra Tovar (Cacique Warao Nova Iguaçu)

Taís Gonçalves (Assistente Social e diretora do CREAS Prefeitura de Nova Iguaçu. Articuladora do Grupo de Trabalho responsável pelo acolhimento do povo Warao no município).

Leany Torres (Warao / Venezuela) Co-Fundadora da Primeira Comunidade Warao no Brasil, intérprete e mediadora da Cultura Warao.

Marlise Rosa (Museu Nacional/UFRJ). Pesquisadora dos Warao no Brasil

Mediação: Kelly Russo (UERJ/FEBEF)



Esse seminário é organizado pelos professores Affonso Pereira e Alexandre Pimentel (IFRJ/NEABI/Campus Nilópolis) e contou com a co-realização ativa de: Kelly Russo (UERJ-FEBEF/NEPIIE - Núcleo de Estudos sobre Povos Indígenas, Interculturalidade e Educação), Letícia de Luna Freire (Proíndio/UERJ), Marize Vieira Guarani (Rede Estadual de Educação RJ/Caxias; ISPO Aldeia Jacutinga), Ana Kariri (Coletivo Tuxaua-rede de Saberes Indígenas), Marlucia Santos (Museu Vivo do São Bento), Emerson Guerra e Roberta Arruzzo (Geopovos/IM-UFRRJ/ Nova Iguaçu), Izabel Missagia (PPGCS-UFRRJ/Seropédica), Silene Orlando Puri (educadora) e Thais Silveira (Rede municipal de Duque de Caxias / ISPO Aldeia Jacutinga). Este projeto contou com apoio financeiro da PROEX/IFRJ, através de um edital integrado das Pró-reitorias de Ensino, Pesquisa e Inovação e Extensão, [eixo Extensão].