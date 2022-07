os agentes participaram ainda de aulas práticas com técnicas de abordagem, mobilização, algemamento e conduções de pessoas presas ou apreendidas - Divulgação / PMN

Nilópolis - Cerca de 25 agentes de trânsito e guardas civis de Nilópolis participaram do Programa de Aperfeiçoamento e Capacitação, com o curso de Técnicas Operacionais Policiais – Tecop, nesta quarta-feira (27/07), no Colégio Cenaza, no Centro.

O curso iniciou com a palestra sobre flagrante delito, com o coordenador-geral Fábio André. A aula teórica ocorreu pela manhã, com temas sobre abordagem e uso de algemas. Na parte da tarde, os agentes participaram das aulas práticas com técnicas de abordagem, mobilização, algemamento e conduções de pessoas presas ou apreendidas.



“O curso tem intuito de promover aos seus agentes maior emprego das suas ações nos seu dia a dia, melhorar o atendimento ao público nas técnicas de abordagem e fiscalização do trânsito e fazer com que o servidor esteja sempre atualizado a tudo aquilo que envolve o contexto de segurança pública e municipal, trazendo a ele atualizações de tudo que acontece no cenário nacional por meio desse programa”, coordenador de educação para o trânsito da Secretaria de Transporte, Nilton Marques.