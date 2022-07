Entre os destaques da programação, haverá intervenções culturais e um sarau em parceria com o @converso. Os organizadores dizem que os microfones estarão abertos, pois o objetivo é ouvir e amplificar as vozes - Divulgação / IFRJ

Entre os destaques da programação, haverá intervenções culturais e um sarau em parceria com o @converso. Os organizadores dizem que os microfones estarão abertos, pois o objetivo é ouvir e amplificar as vozesDivulgação / IFRJ

Publicado 28/07/2022 14:20 | Atualizado 28/07/2022 14:21

Nilópolis - O Campus de Nilópolis do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), realiza nesta sexta-feira (29/07), o “V Dia da Visibilidade LGBTI+”. De acordo com os organizadores esta edição ocorrerá de forma híbrida (presencial e virtual). Entre, 9h e 12h, haverá intervenções culturais e um sarau em parceria com o @converso. Os organizadores dizem que os microfones estarão abertos, pois o objetivo é ouvir e amplificar as vozes.



Após o almoço, entre 13h e 14h30, acontecerá um cinedebate, em parceria com o Cinema em Movimento, na sala D 215 do IFRJ Nilópolis, com a mediação da professora Gabriella Pérez. O filme exibido será o curta metragem "TRANSformar: existindo na educação" de Elli Cafrê.





Entre 14h30 e 16h30, haverá um painel com relatos de experiências de cursistas que participaram do percurso formativo "Educação LGBTI+ nos Direitos Humanos", encerrado no último dia 13/07 e que foi parte deste projeto de extensão.



E por fim haverá a tradicional mesa de encerramento, entre 18h e 20h, que contará com a presença de convidados especiais para conversar sobre demandas e estratégias atuais das lutas pelos direitos LGBTI+.



Será emitido certificado de participação referente ao painel de relatos e à mesa de encerramento.



O IFRJ Nilópolis fica na Rua Coronel Delio Menezes Porto, 1045, no Centro.



No dia 28 de junho, comemora-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e pessoas Intersex). A data é comemorada a partir da revolta de Stonewall Inn, em 1969, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Na época, batidas policiais arbitrárias em locais frequentados pela comunidade LGBTI eram corriqueiras. Quando um desses procedimentos ocorreu no bar Stonewall Inn, aconteceu uma revolta que durou alguns dias. O movimento completou 53 anos. É considerado um marco político dos direitos civis, de impacto internacional.