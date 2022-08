Armas e drogas foram apreendidas pelos policias militares do 20º BPM - Twitter / Pmerj

Publicado 02/08/2022 18:09 | Atualizado 02/08/2022 19:24

Nilópolis - Dois traficantes ficaram feridos e foram presos por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na tarde desta terça-feira (02/08), após atacarem com tiros os agentes que estavam em patrulhamento, na Rua José Couto Guimarães, no bairro de Olinda, em Nilópolis.





Uma das pistolas apreendidas em Olinda Twitter / Pmerj Com os criminosos, os policiais militares apreenderam duas pistolas, munições, um rádio transmissor e drogas.A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).

A segunda pistola apreendida pelos policiais militares Twitter / Pmerj