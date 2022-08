O jovem ala e ponta direita Bernardo Ezequiel, de 7 anos, conquistou títulos jogando pelo Flamengo e a Portuguesa - Divulgação

O jovem ala e ponta direita Bernardo Ezequiel, de 7 anos, conquistou títulos jogando pelo Flamengo e a PortuguesaDivulgação

Nilópolis tem se revelado um celeiro para grandes e futuros talentos no futebol. Através do projeto gratuito, Life Star Talentos, muitos meninos têm conseguido realizar o sonho de se profissionalizar no esporte. “A Life Star Talentos surgiu justamente com esse propósito. Graças a Deus, estamos conseguindo transformar sonho em realidade”, diz Jacob David, CEO da Life Star.



Talentos como o ala e ponta direita Bernardo Ezequiel, de 7 anos, jogando pelo Flamengo e conquistando títulos, como no mês de julho, em que foi campeão pelo Mengo e na Copa Lusa, onde jogou emprestado pela o Portuguesa, da Ilha do Governador.



O atacante e meia Biel, que joga pelo Bonsucesso, foi campeão internacional em uma parceria do clube com o CSE dos Estados Unidos Divulgação

“Ele foi convidado para jogar pelo Portuguesa em uma parceria e acabou sendo campeão pelos dois clubes neste final de semana. Uma grande alegria”, diz Fábio Ezequiel, pai do pequeno Bernardo.

Recentemente, seis meninos do projeto foram selecionados para jogar pelo Americano Futebol Clube. Como o lateral Matheus Filipe, o Matheuzinho.



Recentemente, seis meninos do projeto foram selecionados para jogar pelo Americano Futebol Clube Divulgação

“Fazer parte da família Life Star é sensacional. Eles abriram as portas, me deram oportunidade que não encontrei em outro lugar. O treinador Nelsinho me ajudou e ajuda bastante a evoluir. Sou muito grato a Deus e a Life Star que me ajudaram a chegar aonde estou. E que esse projeto possa continuar ajudando meninos como eu a atingir nosso foco que é jogar futebol”, se emociona.

E não para por aí. O atacante e meia Biel, que joga pelo Bonsucesso, foi campeão internacional em uma parceria do clube com o CSE dos Estados Unidos.



“Foi uma grande honra, um sonho realizado. Que seja o primeiro de muitos”, diz Biel.

No último amistoso do sub-17 realizado contra o Nova Cidade, clube de Nilópolis, a equipe venceu por 5 x 0, cinco gols do centroavante Júlio.



Agradeço a Deus, a meus companheiros de equipe e trabalhar para melhorar cada vez mais o desempenho", comemora.

Conquistas, histórias que se escrevem no futebol e para a vida.



“Procuramos passar para eles mais do que técnica, tática e treino no futebol, lições para a vida. Respeito, companheirismo, empatia, dignidade. Tenho certeza de que, mesmo os que não sigam no futebol, serão grandes homens, cidadãos. Isso para mim não tem preço”, conclui o técnico Nelsinho.