Todas as ações vistoriadas são de responsabilidade do município e integram o pacote "Dá-lhe Obras" - Divulgação / PMN

Todas as ações vistoriadas são de responsabilidade do município e integram o pacote "Dá-lhe Obras"Divulgação / PMN

Publicado 05/08/2022 00:19 | Atualizado 05/08/2022 07:42

Nilópolis - Nesta quarta-feira (03/08), o prefeito Abraãozinho (PL) fez visitas técnicas as obras que estão sendo realizadas em vários bairros de Nilópolis: Nossa Senhora de Fátima, Paiol e Cabral. Ele estava acompanhado dos secretários municipais de Obras, Flávio Vergueiro, e de Serviços Públicos (Semserp), Rodrigo Neca. Todas as ações vistoriadas são de responsabilidade do município e integram o pacote "Dá-lhe Obras".

Em Nossa Senhora de Fátima, trabalhadores promoviam uma operação tapa-buracos no retorno na Praça da Rondon com o apoio de um caminhão. Outras equipes também fizeram a capina, varrição e pintura de meio-fio em diversos pontos do Paiol, além da retirada de entulho descartados irregularmente nas ruas. Rodrigo Neca informou que esta foi a segunda semana desse tipo de atividade.



No Cabral, o prefeito esteve na Casa da Terceira Idade, onde operários trabalham na reforma do local, na Rua Roldão Gonçalves, sem número, e inspecionou uma obra na esquina da Rua Luís Gonzaga com Rua Vereador José da Costa Gomes. O afundamento da rede de esgoto por causa de uma manilha quebrada interrompeu o fluxo desse material.

Equipes também fizeram a capina, varrição e pintura de meio-fio em diversos pontos do Paiol, além da retirada de entulho descartados irregularmente nas ruas Divulgação / PMN As manilhas estão quebradas, provocando o retorno do esgoto para as residências. Na casa de Joel, na Rua Vereador José da Costa Gomes, número 198, fundos, formou-se uma piscina desse material logo na entrada de garagem. Um ambiente propício para a proliferação de insetos. A resolução desse problema é uma das prioridades da Semserp.

“Antes do retorno do esgoto nos quintais, a gente já sofria com a água da chuva. Faltam bueiros na rua e, quando chove muito, não há como escoar as águas pluviais. Aqui forma uma bacia. Luís Jorge Ramos Pinto, borracheiro, 41 anos, morador do local desde que nasceu. “Espero que agora, com essas trocas de manilhas, a situação melhore”.