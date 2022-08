Juliana Marque, promotora da inclusão de Surdos no Esporte nas Vilas Olímpicas, destacou a importância do espaço para os treinamentos - Divulgação

Juliana Marque, promotora da inclusão de Surdos no Esporte nas Vilas Olímpicas, destacou a importância do espaço para os treinamentosDivulgação

Publicado 05/08/2022 22:34

A Vila Olímpica de Belford Roxo recebe, neste sábado (06/08), das 7h às 12h, a equipe Surdoatletas de Belford Roxo, na modalidade futsal, para realizarem seus treinos visando a participar de campeonatos municipais, estaduais e nacionais de acordo com as regras dos órgãos competentes.

“Estamos muito felizes por termos mais um espaço para os nossos atletas treinarem. O trabalho com deficiente auditivo (surdo), em uma perspectiva inclusiva, possibilita mudanças positivas, tais como: o respeito e a colaboração mútua entre os alunos, a redução de barreiras atitudinais, a aquisição de novos saberes e melhoria da prática pedagógica pelos professores. A Inclusão de surdos com ouvintes no Esporte ajuda a combater o preconceito com PCD. Agradeço ao prefeito Waguinho (União Brasil) e ao secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, por terem cedido à Vila Olímpica de Belford Roxo para os nossos jogadores de futsal, e assim terem engrossado a corrente de incentivadores da inclusão dos surdos atletas nas atividades esportivas”, disse Juliana Marque, promotora da inclusão de Surdos no Esporte nas Vilas Olímpicas.

Os surdoatletas estão se preparando para a Surdolimpiada, na modalidade futsal, onde só poderão participar os atletas que tenham a perda auditiva de 55 decibéis ou mais em seu melhor ouvido. Não é permitido o uso de aparelhos auditivos ou implante coclear durante os jogos.

“Em nome do prefeito Waguinho, quero dizer que a Vila Olímpica de Belford Roxo estará sempre com o portão aberto para prática de esportes e inclusão social. Temos aqui o maior espaço esportivo da cidade, com capacidade de atender a centenas de atletas, do nosso município. A facilidade de localização da vila e nossa quadra polivalente é ideal para que os futuros campeões surdoatletas realizem seus treinos. Sejam bem vindos!", falou o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

Os treinos serão realizados todos os sábados e a equipe é composta de 12 surdoatletas.