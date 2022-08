O vereador Denis Venâncio (ao centro) junto aos agraciados com Moções na Câmara de Vereadores de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 06/08/2022 19:36

Belford Roxo - A Câmara de Vereadores de Belford Roxo, através do vereador Denis Venâncio (MDB), concedeu na última quinta-feira (04/08), diversas Moções de Aplausos em comemoração ao Dia do Advogado, que será comemorado no dia 11 de agosto. Antecipando as celebrações, o parlamentar, que também é advogado, escolheu alguns representantes da Classe, para honrar uma atividade profissional tão necessária para a sociedade.





A advogada Kely Alves foi uma das agraciadas com a Moção concedida pelo vereador Denis Venâncio Divulgação

Estiveram presentes procuradores, representantes da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Belford Roxo, professores do curso de Direito de diversas instituições de ensino e advogados.O vereador Denis Venâncio destacou que a importância dos advogados transcende ao próprio processo. “A atuação desses profissionais marca a vida das pessoas, reflete em suas famílias e em toda a sociedade. Os advogados representam o cidadão perante a Justiça, garantindo a igualdade e defesa de seus direitos. Seu trabalho é indispensável para o exercício da democracia”, disse o vereador.