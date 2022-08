Belford Roxo

Final da Série C do Cariocão entre SE Belford Roxo e Rio de Janeiro terá doação de alimentos

Partida que vale o título acontece domingo (07/08), às 14h45, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. Os dois times estão classificados para a Série B2 do Estadual

Publicado 05/08/2022 18:48 | Atualizado há 1 dia