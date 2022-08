Edson Romário e um amigo foram perseguidos de carro, após saírem de uma festa no bairro da Prata - Reprodução / Redes Sociais

Edson Romário e um amigo foram perseguidos de carro, após saírem de uma festa no bairro da PrataReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/08/2022 20:25 | Atualizado 08/08/2022 20:28

Belford Roxo – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de um jovem na madrugada deste domingo (07/08), encontrado morto na Rua Madalena, no bairro da Prata, em Belford Roxo. Segundo relatos, Edson Romário Figueiredo de Souza, de 29 anos, teria se envolvido em uma confusão, ao separar uma briga em um evento no Clube dos Excursionistas, na Estrada Doutor Plínio Casado, no mesmo bairro. Ao saírem da festa de moto, ele e um amigo foram perseguidos de carro e baleados. Gabriel sobreviveu.

Edson Romário morreu no local, na Rua Madalena. Gabriel, que foi baleado no tórax e no ombro, conseguiu fugir de moto até o Hospital Municipal de Belford Roxo, sendo em seguida levado ao Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, onde já teve alta, após o atendimento médico.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o corpo de Romário foi encontrado por moradores por volta de 1h, na Rua Madalena. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) também foram acionados para o local.