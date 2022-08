Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado, de forma gradativa após a conclusão do serviço, previsto para as 12h - Divulgação

Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado, de forma gradativa após a conclusão do serviço, previsto para as 12h Divulgação

Publicado 08/08/2022 12:40 | Atualizado 08/08/2022 12:40

Belford Roxo - A Águas do Rio realizará, nesta terça-feira (09/08), manutenção preventiva no sistema de bombeamento que abastece Belford Roxo, e outras regiões da Baixada Fluminense. Por conta disso, o fornecimento de água em parte do município ficará comprometido, a partir das 8h. A normalização do sistema acontecerá de forma gradativa, após a conclusão do serviço, previsto para as 12h.



A concessionária está disponível por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp. A Águas do Rio ainda recomenda que clientes comerciais e residenciais se preparem para o período de desabastecimento, reservando água das cisternas e caixas d’água apenas para o necessário. Serviços essenciais serão abastecidos por meio de caminhão-pipa.