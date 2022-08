O secretário de Defesa Civil, Alberto Braulino (terceiro da esquerda para a direita) destacou a importância da capacitação - Rafael Barreto / PMBR

O secretário de Defesa Civil, Alberto Braulino (terceiro da esquerda para a direita) destacou a importância da capacitaçãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 09/08/2022 17:55 | Atualizado 09/08/2022 18:09

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo deu início nesta terça-feira (09/08) à capacitação Defesa da Vida para professores e estimuladores da educação infantil e especial da rede de ensino. O encontro está acontecendo na Escola Municipal Belford Roxo e, ao todo, vai contar com cerca de 1.500 profissionais de mais de 100 unidades escolares. O treinamento está fundamentado na Lei 13.722 de 2018 (Lei Lucas), que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privado de educação básica. A iniciativa é uma parceria com as Secretarias de Defesa Civil, de Saúde (Samu), Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros.

Participante da capacitação exercita as manobras aprendidas no curso Rafael Barreto / PMBR O secretário de Educação, Denis Macedo, fez uma analogia sobre os ensinamentos da capacitação com a utilização do cinto de segurança dentro de um carro. “Se for necessário, ele está lá para ser usado e preservar a vida. E assim será com os primeiros socorros. Vocês lidam todos os dias com crianças que são os tesouros das famílias, principalmente as mais novas e especiais. Mas com o trabalho em conjunto e esses ensinamentos saberão como agir. E todos serão certificados pelos profissionais preparados que ministraram o treinamento hoje”, disse Denis, observado pela secretária especial de Assuntos Pedagógicos, Rosângela Garcia.

Sargentos Elisângela e Adonis explicam como são feitas as manobras Rafael Barreto / PMBR Lembrando da parceria no início do ano com a capacitação para os vigias e inspetores de disciplina para o projeto Escola Segura, o secretário de Defesa Civil, Alberto Vieira, desejou uma boa capacitação a todos os profissionais. “Estamos cumprindo a lei e prevenindo caso os alunos necessitem de primeiros socorros”, resumiu o secretário, ao lado do diretor de Urgência e Emergência da Samu, André Ronaldo. “Eu sou pai e confio a minha vida na mão de vocês, por isso sei a importância de cada um aqui”, acrescentou.

Manobras de respiração

Sargentos Elisângela e Adonis explicam como são feitas as manobras Rafael Barreto / PMBR Os sargentos Elisangela e Adonis do Corpo de Bombeiros ministraram toda a capacitação com bonecos e demonstrações de manobras de respiração. “Estamos felizes em passar conhecimento para que vocês (estimuladores e professores) possam estar aptos a salvarem vidas nas escolas. Esse projeto foi bem elaborado e vamos colocar em prática e aprender bastante para comprovar que vocês podem sim fazer o melhor pelos alunos”, destacou Elisangela. Para qualquer emergência disque 192 do Samu ou 193 para o Corpo de Bombeiros.

Secretária especial, Rosângela Garcia, bombeiros Elisângela e Adonis com participantes da capacitação Rafael Barreto / PMBR

A estimuladora da Creche Municipal Jorge Victor de Almeida, Juliana Germano, 35 anos, levou seu filho Leonardo Lima, 5, que estuda na mesma unidade para a capacitação. Juntos, eles prestaram atenção em cada ensinamento passado. “Essa é a segunda vez que estou fazendo um curso desses, porque capacitar nunca é demais. Como estimuladora acho importante, pois temos acesso direto à criança e na escola não temos um profissional da saúde. E até chamarmos o socorro, a criança pode ir a óbito. Aprendendo essas noções, podemos prestar os primeiros socorros. Já como mãe, sinto uma grande segurança. Nem sempre conseguimos fazer contato de imediato ou levar a criança ao hospital. Com os profissionais capacitados, eu fico mais tranquila”, afirmou Juliana.