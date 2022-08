A Águas do Rio promoveu uma reunião com moradores do Monte das Oliveiras, no bairro do Wona, em Belford Roxo, para ouvir as demandas dos belforroxenses - Divulgação

Publicado 09/08/2022 12:26 | Atualizado 09/08/2022 12:28

Belford Roxo - Na última semana, a Águas do Rio promoveu uma reunião com moradores do Monte das Oliveiras, no bairro do Wona, em Belford Roxo. Com o intuito de estar mais próximo da população local, entender suas necessidades e esclarecer sobre as melhorias no abastecimento da região, o encontro contou com representantes dos setores comercial, operacional e social.

Segundo Hemerson Gomes, coordenador de operações com atuação na Baixada Fluminense, ações como essa reforçam a transparência como um pilar da empresa junto aos seus clientes. “A reunião, além de servir para apresentar nossos projetos e planos de melhorias no abastecimento da região, também nos permitiu realizar a escuta ativa. Ouvir os anseios da população e juntos trabalhar para um melhor fornecimento de água para a localidade é o maior objetivo desse encontro. Ser transparente com quem a gente trabalha é, acima de tudo, um dos nossos maiores propósitos”, destacou.

Cíntia Santos, artesã e moradora do Monte das Oliveiras há 10 anos, se mostrou confiante quanto aos serviços de melhorias no abastecimento da comunidade Divulgação A região logo vai receber as obras para ampliação e regularização do acesso à água tratada. Nos próximos dias, a Águas do Rio vai iniciar a implantação de um sistema de bombeamento, além do assentamento de 50 metros de rede, beneficiando 2.500 moradores.

Cíntia Santos, artesã e moradora do Monte das Oliveiras há 10 anos, se mostrou confiante quanto aos serviços de melhorias no abastecimento da comunidade. “Nesses anos todos em que vivo aqui, sofro com o desabastecimento. Mas com a Águas do Rio chegando e realizando seus trabalhos para melhorar o fornecimento de água tratada, eu acredito que só venha para somar. Eu tenho fé de que tudo vai melhorar”, concluiu.