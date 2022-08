O Benefício Emergencial começou a ser pago. Nesta primeira etapa, mais de 190 mil caminhoneiros receberão - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 09/08/2022 18:19

Belford Roxo - Começou a ser pago nesta terça-feira hoje (09/08), o Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga, conhecido como auxílio caminhoneiro, em duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto. As demais parcelas serão de R$ 1 mil até dezembro. O benefício será depositado na poupança social digital por meio do aplicativo Caixa Tem. Tem direito ao auxílio os transportadores autônomos de cargas devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022, e deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos.

Se algum profissional estiver com a situação cadastral pendente ou suspenso, poderá regularizar o registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres e se habilitar para ter direito ao benefício. O auxílio será pago a transportadores autônomos de carga para compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, nesta primeira etapa vão receber 190.861 caminhoneiros.

Calendário de pagamento:

1ª parcela – 9 de agosto

2ª parcela – 9 de agosto

3ª parcela – 24 de setembro

4ª parcela – 22 de outubro

5ª parcela – 26 de novembro

6ª parcela – 17 de dezembro