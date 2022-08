O secretário de Trabalho, Sérgio Lins (ao centro), com os integrantes do grupo Alma Gêmea - Divulgação / PMBR

Publicado 10/08/2022 17:43 | Atualizado 10/08/2022 17:46

O Alma Gêmea tem 25 anos de carreira e toca diversos ritmos musicais Divulgação / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está com as inscrições abertas até 30 de setembro para o Prêmio Destaque Empreendedor Musical, cujo objetivo é valorizar os talentos da note e incentivar os trabalhadores da noite a sair da informalidade, conquistando assim o seu lugar como empreendedor. Os três primeiros lugares receberão um contrato único de prestação de serviço no valor de R$ 3.000,00 (1º colocado); R$ 2.000,00 (segundo colocado) e R$ 1.000,00 (terceiro colocado). A finalíssima está marcada para 16 de dezembro.O secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, explicou que esse é o primeiro concurso deste tipo feito no município para pessoas que vivem da música. Ele acentuou que o concurso será também uma oportunidade de os músicos se cadastrarem no Microempreendedor Individual (MEI), possibilitando assim que possam emitir notas fiscais nos trabalhos que fizerem.Serão duas etapas classificatórias, sendo que em cada uma serão escolhidos 10 participantes, totalizando 20. Desse total, apenas 10 irão para a final. “Os artistas terão uma grande oportunidade e poderão interpretar músicas autorais ou de outros cantores. O Prêmio Destaque Empreendedor Musical é uma oportunidade para revelarmos novos talentos”, destacou Sérgio Lins, acrescentando que o evento conta também com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria e da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.A primeira inscrição do concurso foi feita pelo grupo Alma Gêmea do Samba, que está há 25 anos na estrada tocando diversos ritmos como pagode, sertanejo e forró, entre outros. Formado por Márcio Kalamback (vocal), Denilson (cavaquinho), Vaguinho (pandeiro) e Ligeiro Oliveira (backing vocal e percussão), o grupo já abriu shows de do cantor Belo, Sorriso Maroto, Swing Simpatia e Pique Novo.O Alma Gêmea do Samba tem esse nome porque o vocalista Marcio tinha um irmão gêmeo chamado Marcelo (falecido há alguns anos). Como eram muito unidos, pareciam almas gêmeas. “Alguém sugeriu para colocar o nome do grupo – que era Diamante Negro – de Alma Gêmea. Aceitei a sugestão e estamos nesta caminhada. Esse concurso da Prefeitura (Prêmio Destaque Empreendedor Musical) é importante para que os músicos possam mostrar a sua arte. Estamos confiantes que faremos boas apresentações para sermos os vencedores”, finalizou Kalamback.As inscrições para o Prêmio Destaque Empreendedor Musical podem ser feitas de segunda a sexta-feira na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, que fica na Avenida Benjamin Pinto Dias (ao lado da Casa e Vídeo), 1.305, Centro. Clique no link para ter acesso à ficha de inscrição: https://forms.gle/kdwBJ9cmHD2NR1zy9