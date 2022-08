O órgão estadual informou ter realizado processo licitatório para a contratação do serviço de castração em clínicas veterinárias para as oito regiões do estado - Divulgação

Publicado 11/08/2022 12:05

Belford Roxo - Todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro vão disponibilizar, gratuitamente, castração de cães e gatos. A garantia é da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em resposta ao deputado estadual Anderson Alexandre (SDD), que solicitou o serviço, preocupado com o abandono e aumento da população de animais nas ruas. O município de Belford Roxo será um dos contemplados.

O órgão estadual informou ter realizado processo licitatório para a contratação do serviço de castração em clínicas veterinárias para as oito regiões do estado: Centro-Sul, Metropolitana, Noroeste, Norte, Serrana, Costa Verde, Baixadas Litorâneas e Médio Paraíba.

O deputado estadual Anderson Alexandre está preocupado com o abandono de animais nas ruas Divulgação De acordo com o deputado Anderson Alexandre, até no interior o abandono de animais é alarmante, devido aos apelos que chegaram ao seu gabinete, principalmente dos municípios de Casimiro de Abreu, Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá. Os relatos são de que ONGs e protetores independentes de animais estão assoberbados e não têm mais condições de absorver novos bichos.

“Agradeço ao governo do estado por entender a gravidade da situação e providenciar o processo licitatório para a castração de cães e gatos. Vai ser uma forma de amenizar esse grave problema social que estamos enfrentando porque animais abandonados adoecem e podem transmitir doenças”, afirma o deputado estadual Anderson Alexandre.

Atualmente, castramóveis fazem a esterilização cirúrgica de cães e gatos no bairros Bangu, na zona oeste do Rio; Maracanã; e Irajá, na zona norte. Ainda de acordo com a Secretaria de Agricultura, através do site: rjpet.com.br , o cidadão pode agendar o melhor dia, local e horário para realização das castrações.

Abandono é considerado crime de maus-tratos no Brasil, com punição que vai de multa e perda da guarda do animal a prisão. A legislação também prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem pratica violência contra animais.