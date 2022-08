O secretário de Saneamento, Igo Menezes, quer ouvir da Águas do Rio quais são os projetos da empresa para Belford Roxo - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Saneamento de Belford Roxo realiza, nesta quinta-feira (11/08), uma Audiência Pública, para debater o atual contrato de concessão de água e esgoto e sobre as políticas públicas da pasta. Além de planejamento e ações de saneamento no município. Representantes da empresa Águas do Rio foram convidados para o evento.

A audiência será das 9h às 14h, na Câmara Municipal, que fica na Avenida José Mariano dos Passos, 1.214, bairro Prata, e é aberto ao público, que também poderá participar esclarecendo dúvidas.

O secretário municipal de Saneamento, Igo Menezes, destacou que um dos objetivos da audiência é saber quais são as propostas da Água do Rio para Belford Roxo para os próximos anos, além de ficar a par sobre os trabalhos que a empresa está realizando no município. “Baseado nas informações é que iremos traçar algumas propostas para acompanharmos os trabalhos”, resumiu Igo Menezes.

A audiência será das 9h às 14h Divulgação Todos os documentos apresentados na audiência serão disponibilizados na sede da Secretaria Municipal de Saneamento (Avenida Floripes Rocha, 579, Centro), juntamente com a respectiva ata dos trabalhos.