A musa, dona de um corpo escultural, já desfilou no Salgueiro, Cubango, Império da Tijuca, e atualmente, faz parte da direção da escola de samba americana Unidos Atlanta - Divulgação

Publicado 11/08/2022 18:27 | Atualizado 11/08/2022 18:32

Belford Roxo - Ela é engenheira e gerente de projetos especiais com nome consolidado internacionalmente e vai brilhar na avenida com sua beleza, simpatia e samba no pé, na frente de uma das alegorias da agremiação belforroxense. O nome dela é Georgette Bond, nova musa da Inocentes de Belford Roxo. A beldade confirmou essa semana a sua participação no próximo desfile da agremiação.

“Estou animada e honrada por defender as cores da Inocentes. Primeiramente gostaria de agradecer a presidência pelo convite e por confiar a mim este cargo. Prometo trazer energia poderosa, graça e muito samba, na Sapucaí 2023 em busca do título de campeã para Inocentes de Belford Roxo. Meu amor pelo samba começou como uma busca por me conectar com os ancestrais e as mulheres negras por meio da dança, uma linguagem que fala do corpo e da alma. Assim, descobri a mim mesma, minha razão e meu propósito. O samba e suas comunidades ocupam um lugar especial em meu coração e prometo continuar defendendo isso com integridade. Vamos Inocentes, 2023 é nosso!”, disse a nova musa.

A musa, dona de um corpo escultural, já desfilou no Salgueiro, Cubango, Império da Tijuca, e atualmente, faz parte da direção da escola de samba americana Unidos Atlanta. E teve como instrutores e mentores sambistas consagrados, entre eles: Carlinhos do Salgueiro, Alex Coutinho, Luciene Santinha, Patrick Carvalho e George Louzada, entre outros.

A Caçulinha da Baixada, será a última agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar no sábado de Carnaval, na Avenida Marquês de Sapucaí, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato, que fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, da cidade de Vitória, Espírito Santo. Elas são grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro.