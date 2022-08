A ocorrência com a arma e as drogas foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 13/08/2022 11:17 | Atualizado 13/08/2022 11:20

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na manhã, deste sábado (13/08), o traficante conhecido como, "GTA", apontado como um dos integrantes do tráfico de drogas que atua na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo. A prisão aconteceu no Centro do município.



Com o preso, foram apreendidos uma pistola e drogas.

"GTA" é preso ao tentar fugir de um cerco tático montado pelo #39BPM, nesta manhã, no Centro de Belford Roxo, Baixada Fluminense.

O criminoso é apontado como um dos integrantes da facção criminosa que atua na Comunidade do Castelar.

No momento da prisão, ele portava uma pistola. pic.twitter.com/D37vpA79sZ — @pmerj (@PMERJ) August 13, 2022



