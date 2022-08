O homem ferido, que ainda não teve a identidade revelada, foi socorrido no Hospital Municipal - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 12/08/2022 19:24 | Atualizado 12/08/2022 19:30

Belford Roxo - Um grave acidente entre um carro e uma motocicleta, na tarde desta sexta-feira (12/08), deixou um homem ferido, em frente ao prédio da CEDAE, na Avenida Retiro da Imprensa, no bairro Piam, em Belford Roxo.

Segundo informações de populares, o motociclista precisou ser socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo. Testemunhas afirmaram que o motociclista é um funcionário da concessionária.

De acordo com as imagens, o carro com duas ocupantes atropelou o motociclista, que ainda não teve a identidade revelada e nem seu estado de saúde.