Os jovens jogadores do SE Belford Roxo comemoram a goleada no Campo do Anchieta - Chistian Gama / SEBR

Publicado 14/08/2022 22:09 | Atualizado 14/08/2022 22:14

Belford Roxo - Os jovens craques da Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 deram um show de bola, na tarde de domingo (14/08), no Campo do Anchieta, ao golear por 6 a 1, o CAAC Brasil, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca da Série C Sub-17. A vitória garantiu os Sinistrinhos de Bel nas semifinais da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Gustavo, Ronaldinho, Natan Messi, Marlon Kante, Felipe Curumim, e um contra, marcaram os gols belforroxenses.



Gustavo (E), Ronaldinho, Natan Messi, o técnico Ricardo Sigolo, Marlon Kante e Felipe Curumim. O comandante com os goleadores do jogo Marcos Leandro / SEBR

"Essa goleada e a confirmação em uma das vagas na semifinal foi um presente para todos os papais dos atletas e todos os pais envolvidos no nosso clube. Vamos continuar trabalhando para levantar a taça de campeão", disse o treinador do sub-17, Ricardo Sigolo.

O SE Belford Roxo realizou sete partidas na primeira fase do Estadual Sub-17 da Série C, com cinco vitórias, um empate e um derrota.



Um dos gols marcados pelos Sinistrinhos de Bel contra o CAAC Marcos Leandro / SEBR

As semifinais já acontecem no próximo final de semana. O adversário deverá ser o Bréscia ou o Império Serrano.