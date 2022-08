Além de facilitar a interlocução com a Águas do Rio, a atualização dos dados ou a realização do cadastro, dará um bônus na próxima fatura do cliente - Divulgação

Publicado 16/08/2022 13:47 | Atualizado 16/08/2022 13:47

Belford Roxo - A ação de recadastramento da Águas do Rio segue em diversos municípios do Estado do Rio e, dessa vez, com novidade. Além de facilitar a interlocução com a Concessionária, a atualização dos dados ou a realização do cadastro, dará um bônus na próxima fatura do cliente. Nesta semana (16 a 19/08), os agentes da concessionária circulam de porta em porta em três bairros de Belford Roxo (Piam, Areia Branca e São Vicente).

As visitas acontecem nos dias de semana das 8h às 18h. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h. Ainda assim, se o morador não for encontrado neste período, o último contato do profissional será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado. Os profissionais atuam uniformizados, com crachá de identificação e uniforme. A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por Whatsapp e ligação.

Recadastramento digital e bônus

Pensando na comodidade de seus clientes, a Águas do Rio criou uma plataforma digital dentro do site da concessionária para o cliente fazer o cadastramento do imóvel ou a atualização de dados de forma rápida, fácil e segura. Por meio do endereço https://cadastro.aguasdorio.com.br , o cliente informa os dados solicitados e ao final também ganha bônus na próxima fatura.

Documentação necessária

Para realizar o cadastro pelo site, Whatsapp ou com o agente do cadastramento, o cliente precisa ter em mãos um documento pessoal com foto e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz ou de internet fixa no nome do responsável pelo serviço, o contrato de aluguel ou escritura do imóvel – para os que só possuem os últimos documentos, o cadastro vai gerar um comprovante residencial atualizado.

Todos os dados coletados estarão resguardados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

