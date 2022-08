O prefeito Abraãozinho (D) se mostrou satisfeito com o desempenho do SAMU em Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 17/08/2022 18:24 | Atualizado 18/08/2022 00:06

Nilópolis - O prefeito Abraãozinho (PL) e o presidente do Fundo Municipal de Saúde (FMS), o médico Kiraz Constantine Karraz, receberam o último relatório de prestação de contas do Contrato de Gestão da Base do SAMU, em Nilópolis, realizado pelo Consórcio de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF). Eles estiveram em Nova Iguaçu, sede da instituição, na última segunda-feira (15/08). Abraãozinho se mostrou satisfeito com o trabalho realizado pela instituição. “Nosso serviço funciona bem”, comemorou.

Kiraz Karraz salientou que a quantidade de chamadas para o telefone geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o 192, teve um aumento de 70% no último ano. Atualmente, a média de ligações é 25 por dia. “Temos agora a eficácia na assistência, porque colocamos profissionais treinados e capacitados para atendimentos emergenciais”, ressaltou o presidente do FMS, acrescentando que a coordenação desta atividade no município está sob responsabilidade do CISBAF desde 2018.

Nilópolis conta com duas ambulâncias avançadas e uma básica. A diferença entre elas é que a primeira conta também com médico e UTI, enquanto a segunda traz na equipe enfermeiro, maqueiro e motorista apenas.

“A partir do momento que a pessoa liga para o número 192, o médico faz uma triagem a partir do que o usuário descreve como sintomas leves ou graves do paciente. Aí, o profissional direciona uma ambulância com UTI ou não”, explicou dr. Kiraz.

Uma parte dos recursos para manutenção do Programa SAMU vem do Ministério da Saúde, há uma contrapartida também do governo do Estado e o restante é complementado com recursos próprios da Prefeitura. O coordenador administrativo da base do SAMU na cidade, Jefferson Ramos, também participou da reunião.

A pauta foi conduzida pela secretária executiva do CISBAF, a médica Rosangela Bello, com a apresentação do relatório pelo diretor financeiro Carlos Eduardo Ribeiro. Ele mostrou um balanço que incluía dados orçamentários e financeiros, gestão de recursos humanos e questões estruturais da unidade, além de dados de programas do consórcio, como os que são executados na unidade.

Grupo Cisbaf Samu Nilópolis com prefeito Abraãozinho (3º da esquerda para direita) na prestação de contas do SAMU Divulgação / PMN Carlos Eduardo Ribeiro também listou ações de integração do RH, com foco no bom desempenho das equipes, na boa gestão dos recursos públicos e na qualidade do atendimento prestado ao usuário do serviço 192 no município.

Participaram ainda da reunião a diretora técnica, Márcia Ribeiro, a coordenadora de Gestão de Pessoas, Djenane Mary e a coordenadora de Tesouraria, Karine Carvalho.

No início do governo Abraãozinho, em 19 de janeiro de 2021, foi inaugurada a sede reformada do SAMU, na rua Senador Fernando Mendes, Centro.