O morador da cidade terá a oportunidade de selecionar o maior problema da cidade, as cinco áreas prioritárias na aplicação de recursos públicos - Divulgação / PMN

Publicado 16/08/2022 19:05 | Atualizado 17/08/2022 00:25

Nilópolis - A partir desta terça-feira (16/08), a Prefeitura promoverá uma consulta pública, onde o munícipe poderá participar do projeto Nilópolis 2023 por meio do orçamento participativo, que estará disponível na plataforma Colab até o dia 24 de agosto.

Após o término da consulta, a Prefeitura concluirá o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023 e encaminhará para a Câmara Municipal. “Uma das grandes prioridades do prefeito e do nosso grupo de trabalho, é modernizar a gestão da prefeitura e trazer o que há de mais moderno na Administração Pública. Após a consulta, poderemos enviar para a Câmara Municipal um orçamento que contemple, de fato, as verdadeiras demandas dos nilopolitanos”, destacou o chefe de Gabinete Caio de Araujo, um dos responsáveis pela implantação do aplicativo na cidade.