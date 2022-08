Nilópolis

Nilópolis inicia vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de 05 anos

Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação

Publicado 10/08/2022 14:22 | Atualizado há 5 dias