O tema abordado na palestra, que contou com a presença do prefeito Abraãozinho, foi sobre a importância da pega e a posição do bebê para o sucesso na amamentação - Divulgação / PMN

Publicado 09/08/2022 19:07 | Atualizado 09/08/2022 19:09

A vice-prefeita Flávia Duarte também estava presente no evento. Graziele Santos, de 20 anos, que fez o seu pré-natal no Posto Central, foi convidada para ser a madrinha do mês dourado Divulgação / PMN

Nilópolis -, o mês em que se comemora a importância do aleitamento materno, foi celebrado em Nilópolis, nesta terça-feira (09/08), na Igreja do Nazareno. Dezenas de mulheres nilopolitanas que estão grávidas e as que já estão amamentando, participaram da palestra promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, com temas sobre a luta pelo incentivo à amamentação.O prefeito Abraãozinho (PL) tem vivido de perto a experiência da amamentação com sua filha Marlene, de apenas cinco meses. "Eu vivencio a amamentação dentro da minha casa. Essa campanha é de uma importância muito grande. É importante frisar a necessidade da presença do pai neste momento. É o sentimento maior do mundo", disse o prefeito.O tema abordado na palestra foi sobre a importância da pega e a posição do bebê para o sucesso na amamentação. A vice-prefeita Flávia Duarte (PL) também estava presente no evento. "Passeando por esses corredores, olhando nos olhos dessas mães, pegando os bebês no colo, fiquei pensando e me conectando com o olhar. Esse momento de amor que é o aleitamento, esse momento de nos encontrarmos com essa criança em que está em nosso colo. Além de proteção, é amor".Graziele Santos, de 20 anos, que fez o seu pré-natal no Posto Central, foi convidada para ser a madrinha do mês dourado. "Fui convidada a ser madrinha, fiquei muito feliz. As vezes dá vontade de sair correndo, toda hora dar peito, mas é especial, momento único", contou.Compondo a mesa do evento estavam o prefeito Abraãozinho, a vice-prefeita Flávia Duarte, a subsecretária de Saúde, Priscila Garcia; a representante da Pastoral da Criança da Igreja Católica, Ilma da Conceição; a pediatra do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (Paismca), Eliane Vaz; a diretora da Paismca, Aída Brito; a enfermeira do Sesc, Débora Trindade, e o vereador Jorge Scalise.