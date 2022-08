Águas do Rio realiza capacitação com equipe de cadastro da concessionária - Divulgação

Águas do Rio realiza capacitação com equipe de cadastro da concessionáriaDivulgação

Publicado 07/08/2022 21:53 | Atualizado 07/08/2022 21:54

Nilópolis - A Águas do Rio vem ampliando a infraestrutura para universalização do abastecimento de água na Baixada Fluminense. Para capacitar os colaboradores para o atendimento ao cliente, o setor Comercial promoveu um treinamento com 65 agentes comerciais da concessionária, na última quinta-feira (04/08), no auditório da Universidade Estácio, em Nova Iguaçu.

O time que atua em Nilópolis, e em outros municípios da região (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Mesquita), inicia na próxima semana, o acompanhamento dos imóveis que contam com a disponibilidade da rede pública de água, mas ainda não fazem parte da base de cadastro da empresa. A ação reforça a importância da atualização do cadastro para a continuidade da prestação dos serviços.

O time que atua em Nilópolis inicia na próxima semana, o acompanhamento dos imóveis que contam com a disponibilidade da rede pública de água Divulgação O objetivo é que os colaboradores possam tirar dúvidas sobre os benefícios da padronização das ligações de água, quando estiverem em contato com os usuários. Assim, a Águas do Rio reforça seus laços para servir a população da Baixada Fluminense e promover, diariamente, saúde e qualidade de vida nas cidades.

De acordo com o coordenador Comercial Revelin Ortiz, a capacitação das equipes é fundamental para a excelência dos serviços prestados aos usuários. “Mantemos uma rotina de diálogo e ações de capacitação entre os setores. Esse tipo de treinamento auxilia a atuação dos colaboradores e permite a melhora de todos os processos, beneficiando os clientes que contam com a prestação dos nossos serviços”, explicou.