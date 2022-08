Belford Roxo

Sociedade Esportiva Belford Roxo é Campeã da Série C do Carioca

Belzão derrotou o Rio de Janeiro por 1 a 0, neste domingo (07), no Estádio Nélio Gomes, com quase mil torcedores felizes com o primeiro título da história do clube

Publicado 07/08/2022 20:36 | Atualizado há 40 minutos