A Campanha de Multivacinação acontece de segunda a sexta, das 9h às 16h, até o dia 9 de setembroDivulgação

Publicado 11/08/2022 23:43 | Atualizado 11/08/2022 23:44

Nilópolis – Nilópolis deu o pontapé inicial na Campanha de Multivacinação para Atualização do Esquema Vacinal. A Secretaria Municipal de Saúde preparou um esquema para atender e atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes de todo o município. As vacinas estão sendo aplicadas nos seguintes postos: Cabral, Cabuís, Chatuba, Frigorífico, Manoel Reis, Nova Cidade, Nova Olinda, Novo Horizonte, Paiol e Olinda II. A Campanha de Multivacinação acontece de segunda a sexta, das 9h às 16h, até o dia 9 de setembro.



Estará sendo disponibilizadas as vacinas do calendário básico da criança e do adolescente completando as vacinas que eventualmente estejam em aberto. É necessário a apresentação da caderneta de vacinação.