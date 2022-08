A aplicação do imunizante acontece aos dois, quatro e seis meses de idade. O reforço é aplicado aos 15 meses e aos 4 anos de idade via oral - Divulgação / PMN

Publicado 10/08/2022 14:22 | Atualizado 10/08/2022 14:25

Nilópolis - O município de Nilópolis participa da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite iniciada na última segunda-feira (08/08). A vacina é destinada a todas as crianças menores de cinco anos que não tomaram a primeira dose do imunizante ou as doses de reforço. A vacina pode ser encontrada nos postos Cabral, Cabuís, Chatuba, Frigorífico, Manoel Reis, Nova Cidade, Nova Olinda, Novo Horizonte, Paiol e Olinda II, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.



Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.



A aplicação do imunizante acontece aos dois, quatro e seis meses de idade, via injeção intramuscular. O reforço é aplicado aos 15 meses e aos 4 anos de idade via oral. A Vacina Oral Poliomielite (VOP) é aplicada desde que a criança já tenha recebido as três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) do esquema básico.



A doença, também conhecida como paralisia infantil, está erradicada no Brasil desde 1994, mas Segundo o Ministério da Saúde no ano de 2022 a cobertura contra a poliomielite não alcançou 50% do público alvo, preocupando especialistas.



Pontos de vacinação



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, sem número, Cabuís



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua Marques Canário, 970, Chatuba



Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico



Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade.



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda.



Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda