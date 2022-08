O prefeito Abraãozinho, acompanhado do secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, realizaram uma visita técnica no local, que passa por obras de melhorias - Divulgação / PMN

Publicado 12/08/2022 19:58 | Atualizado 12/08/2022 20:49

Nilópolis - O túnel do Centro de Nilópolis está perto de se tornar um local mais seguro e agradável para os nilopolitanos que passam pelo local, que liga a Avenida Getúlio de Moura a Rua Carmela Dutra. O prefeito Abraãozinho (PL), acompanhado do secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, realizaram uma visita técnica no local, que passa por obras de melhorias, no último sábado (06/08).

A passagem subterrânea receberá melhorias em toda infraestrutura. De acordo com Flávio Vergueiro, a obra busca resolver os problemas de furtos, vazamentos, degradação, paredes sujas e pichadas e a falta de iluminação, com o objetivo de melhorar a vida dos transeuntes. A previsão de entrega é de até dois meses.



A reforma do túnel faz parte do pacote “Dá-lhe Obras”, realizado pela Prefeitura de Nilópolis, em parceria com o Governo do Estado. O túnel de Olinda também passou por melhorias e foi concluída recentemente.



"Sabemos do transtorno que qualquer obra causa, mas tudo isso é temporário. Em breve teremos o túnel todo reformado, melhorando o acesso da população que precisa atravessar de um lado para o outro da cidade", destacou o prefeito Abraãozinho.