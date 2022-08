Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas em Olinda - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 17/08/2022 00:21 | Atualizado 17/08/2022 00:24

Nilópolis - Policiais Militares da Corregedoria Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro (CGPMERJ) - 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) -, após informações do Disque Denúncia, interditaram no último final de semana, um bingo clandestino, na Estrada Eliseu de Alvarenga, no bairro de Olinda, em Nilópolis, e apreenderam três máquinas caça-níqueis.

Os agentes da 3ª DPJM, contaram com o apoio dos policiais militares do 20° BPM (Mesquita).

A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).

ZONA OESTE DO RJ

No mesmo dia, a equipe da 8ª DPJM, esteve em um imóvel na Estrada de Jacarepaguá, que fica no bairro do Anil, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde encontraram 10 máquinas de jogos de azar e diversos pinos - de acordo com a polícia, provenientes de cocaína -, espalhados pelo chão.

O responsável pelo local foi levado até a 32ª DP (Taquara) / Central de Flagrante, para o registro da ocorrência.

Em ambas as ações, foi solicitado a presença de um perito criminal do Instituto Carlos Eboli (ICCE) para periciar as máquinas encontradas.