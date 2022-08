O evento será comandado pelo Mestre Gessé Cintra - Divulgação / PMN

Publicado 14/08/2022 18:49 | Atualizado 15/08/2022 07:14

Nilópolis - A Casa da Luta Nilopolitana, em Nilópolis, completa um ano de portas abertas e preparou uma comemoração muito especial para celebrar data tão importante. Nesta quarta-feira (17/08), comandado pelo Mestre Gessé Cintra, a Casa da Luta realizará grandes apresentações nas modalidades de lutas (Karatê, Jiu-Jitsu, MMA, Capoeria, entre outras) que são oferecidas pelo local.

O evento acontecerá no ginásio do CIEP 136 Professora Stella de Queiroz Pinheiro, às 17h, que fica ao lado da Casa da Luta, na Estrada Doutor Rufino Gonçalves Ferreira, no bairro Frigorífico, em Nilópolis.



O evento tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Nilópolis.