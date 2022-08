A programação começará com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil, no Paço Municipal da Prefeitura - Divulgação / PMN

A programação começará com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil, no Paço Municipal da PrefeituraDivulgação / PMN

Publicado 16/08/2022 19:31 | Atualizado 17/08/2022 00:24

Nilópolis - A cidade de Nilópolis vai comemorar os 75 anos de emancipação político-administrativa no próximo domingo, dia 21 de agosto. A programação começa com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil, no Paço Municipal da Prefeitura, às 8h, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, no Centro. Em seguida, uma live será transmitida nas redes sociais da Prefeitura, a partir das 9h, com a celebração ecumênica que reunirá líderes de várias religiões.

A Câmara Municipal de Nilópolis será palco de uma sessão solene em homenagem ao aniversário da cidade. O endereço é Rua Nicolau Cobelas, 1, perto da Praça Miguel Abraão, chamada de Praça do Chafariz. E, às 15h, acontecerá a inauguração da Escola Municipal Benigno Ribeiro, no Cabral.

O Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão recebe o ‘Dia de Brincar no Geri’ Divulgação / PMN Na semana seguinte, haverá o Desfile Cívico na Avenida Mirandela, dia 27 de agosto, 8h, com início na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, com Avenida Mirandela, no Centro. E a Vila Olímpica será reinaugurada no domingo, 28 de agosto, às 8h, na Rua José Martins, s/n, no bairro Frigorífico. O Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão recebe o ‘Dia de Brincar no Geri’, das 10h às 15h. Ele é localizado na Rua Antônio João Mendonça, sem número, no Centro.

Município integrante da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, Nilópolis é uma das treze cidades da Baixada Fluminense, tem área ocupada de 9, 6 km², sendo a menor do estado. Emancipou-se de Nova Iguaçu no ano de 1947. Apresenta o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região.

Estudo da Embrapa divulgado em outubro de 2017, assegura que Nilópolis é o município de maior densidade populacional urbana no Brasil, com mais de 16.000 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade recebeu o nome como homenagem ao político brasileiro e ex-presidente do Brasil, Nilo Peçanha.