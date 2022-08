Prefeito Waguinho (3º da esquerda para a direita) comemora o lançamento de obras no bairro Babi - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 17/08/2022 17:38 | Atualizado 17/08/2022 17:41

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil) e o seu vice Marcelo Canella (União Brasil), estiveram nesta quarta-feira (17/08), no bairro Recantus/Babi, para o lançamento das obras de saneamento, esgotamento sanitário e pavimentação em 14 ruas. Ao todo, são nove quilômetros de obras, que consumirão cerca de três toneladas de asfalto, beneficiando 2.500 pessoas. As ruas que receberão intervenção são: Norte (trecho 1 E 2), Babi, Solidão, Monte Claro, Monte Serrat, Dionísio Costa, dos Médicos, dos Engenheiros, Esopo, Comercial, Oulariano, Avenida Sami, Travessa Comercial e Travessa Octacílio Andrade dos Santos.



De acordo com Waguinho, além das 14 novas ruas, o lado direito do bairro já está recebendo concreto, com previsão de conclusão em dois meses.

Prefeito Waguinho exibe o mapa das obras do bairro Babi Rafael Barreto / PMBR



Moradora da rua Comercial há 22 anos, Sabrina de Oliveira, contou que aguarda as obras com ansiedade. “A região ainda vai receber iluminação em led. Prometi que iria fazer duas vezes mais e estamos fazendo além. E dessa vez chegou o momento do Babi. Aproveito para anunciar a licitação da reforma da Escola Municipal José Pinto Teixeira e do posto de saúde ao lado. O bairro ficará totalmente revitalizado, valorizando as famílias e o comércio com o fácil acesso. Peço paciência pelo transtorno das obras, pois é passageiro. Mas as melhorias vão permanecer”, garantiu o prefeito, destacando que 12 ruas estão com obras em andamento.Moradora da rua Comercial há 22 anos, Sabrina de Oliveira, contou que aguarda as obras com ansiedade.

Waguinho caminhou pelas ruas do bairro Babi e conversou com moradores Rafael Barreto / PMBR



“Precisamos de um local com qualidade de vida e teremos isso com as intervenções que a Prefeitura fará. O bairro será valorizado, melhorando assim o nosso dia a dia”, concluiu.