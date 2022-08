De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, este foi 18º veículo entregue, em um total de 30 (blindados) até o final do ano - Divulgação / 39º BPM

Publicado 19/08/2022 16:04

Belford Roxo - O 39º Batalhão de Polícia Militar, localizado no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, recebeu nesta quinta-feira (18/08), um novo veículo blindado para transporte de pessoal. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, este foi 18º veículo entregue, em um total de 30 (blindados) até o final do ano, nas unidades operacionais da corporação.

O veículo, popularmente conhecido como caveirão, tem o objetivo de levar policiais até o ponto de confronto de forma rápida e segura Reprodução O veículo, popularmente conhecido como caveirão, tem o objetivo de levar policiais até o ponto de confronto de forma rápida e segura, como também abrir passagem para os policiais militares a pé ou sem blindagem, e garante a retaguarda do resto da tropa.