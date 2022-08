O morador poderá solicitar serviços como segunda via da fatura, nova ligação de água, inclusão na tarifa social; negociar dívidas, entre outros - Divulgação

Publicado 19/08/2022 10:34 | Atualizado 19/08/2022 10:35

Belford Roxo - Os moradores do Castelar, em Belford Roxo, poderão solicitar os serviços da Águas do Rio no próprio bairro. É que a concessionária, por meio do "Programa Vem Com a Gente", realizará o atendimento itinerante neste sábado (20/08), das 8h às 15h, na Rua Moraes e Castro, 74, Jardim Dimas Filho (Comunidade Rola).

Essa é a oportunidade do morador solicitar serviços como segunda via da fatura, nova ligação de água, inclusão na tarifa social; negociar dívidas; além de tirar dúvidas.

Para Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense, essa é uma chance da empresa estar mais próxima dos belforroxenses. “Esse tipo de ação nos dá a oportunidade de ter escuta ativa e estar mais perto dos moradores, sabendo das reais necessidades da localidade. É também uma forma de se fazer presente, além de seguir no nosso propósito de prestar um serviço com excelência”, avalia.

Serviço

Data: 20 de agosto

Horário: de 08 às 15h

Local: Rua Moraes e Castro, 74, Jardim Dimas Filho (Comunidade Rola)