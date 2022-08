O palestrante Altamir Buldog (E) explicou o que são drones e a utilização deles - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Guarda Municipal, realizou nesta quinta-feira (18/08), uma palestra no polo Cederj, para os alunos do projeto Guarda Mirim e do Ciep General Ladário Pereira Telles, situado em São Bernardo, sobre tecnologia com apresentação de aeronaves não tripuladas – drones. O intuito é introduzir essas tecnologias e estimular os jovens as novas profissões decorrentes delas.

Formado em Ciências Aeronáuticas e especialista em instrução de operação com drone credenciado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Altamir Buldog foi convidado para ministrar a palestra para os alunos. Ele explicou sobre o que são os drones e a utilização deles pelos órgãos de segurança pública e privada, em especial na condição de resgate de um cidadão, se necessário. “Foi muito proveitoso, pois inicialmente ensinamos a eles que o drone não é brincadeira, é uma aeronave que deve ser respeitada e também os seus pilotos. E também em especial as condições profissionais que estão se abrindo, onde futuramente através delas conseguiremos fazer entregas de medicamentos e até mesmo alimentos”, resumiu Buldog.

Maria Vitória e Marlon Silva aprenderam como funciona um drone Rafael Barreto / PMBR O coordenador da Guarda Mirim, Thiago Silva, contou que além de palestras informativas, os alunos têm acesso a oficinas que também ajudam a pensar sobre o futuro. “Hoje realizamos um workshop falando sobre essas novas tecnologias com drones e mostrando como elas podem influenciar novas profissões. Essas utilizações das novas tecnologias estão servindo como inspiração aos alunos para que no futuro sigam essas profissões e inovações tecnológicas”, explicou Thiago.

Equipe que participou da palestra sobre tecnologia e funcionamento de drone Rafael Barreto / PMBR Sempre contribuindo para os eventos que a Guarda realiza, a Secretaria de Ciência e Tecnologia foi convidada para o encontro. “Trabalhamos na área de tecnologia e tenho certeza que vai ajudar no futuro dos jovens. De repente alguns deles podem se agarrar à profissão do piloto de voo e outras similares. Entendemos hoje que o drone não é um brinquedo, é uma ferramenta de trabalho, que em Brumadinho, por exemplo, foram usados para que os bombeiros não se arriscassem”, destacou o diretor de Ciência e Tecnologia, Clayton dos Santos, referindo-se ao rompimento de uma barragem da mineradora Vale do Rio Doce no município de Brumadinho (MG), em janeiro de 2019.

Os alunos Marlon da Silva, 16 anos, e Maria Vitória, 14, gostaram da palestra e perceberam que será de muito proveito para o futuro. “Achei bem importante, pois muitas pessoas não sabem o que se dá para fazer com drone e pode despertar o desejo de seguir carreira com isso. Eu, por exemplo, não sabia nada e estou aprendendo bastante. Acho a preocupação com o nosso futuro boa, é importante aprender sobre tudo”, disse Marlon. “Esse tipo de palestra abrange bastante a nossa ideia sobre mercado de trabalho, o que dá mais oportunidade e opções para nós e não nos prendemos nas profissões que conhecemos quando crianças”, acrescentou Maria.