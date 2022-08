Integrantes da banda Dumundo Mauro Abreu (E), Lea Debrohin, Kaubel, Kina Mendes e Matheus Gomes, no muro do Centro Cultural Donnana - Divulgação / Victor Souza

Publicado 19/08/2022 23:51 | Atualizado 20/08/2022 00:22

Belford Roxo - A Banda Dumundo está à procura de 100 mulheres com o nome de Michele para serem protagonistas do clipe musical da música homônima, que será gravado, no dia 7 de setembro, às 13h, no Parque Madureira, na Arena Fernando Torres. E assim, entrar também no Guinness Book, como a primeira banda do mundo a gravar com o maior número de mulheres chamadas Michele de todos os tipos: Bebês, crianças, jovens, adultas e etc. Para o vocalista do grupo, Kaubel, a ideia é produzir um vídeo de qualidade para lançamento em todas as plataformas digitais, até o fim do ano.

A canção romântica foi feita pelos três integrantes da Dumundo para uma mulher que um deles conheceu, que se chamava Michele. A letra, portanto, relata o encontro de um homem com uma desconhecida, por quem ele se apaixona perdidamente.

Mauro Abreu (E), Lea Debrohin, Kaubel, Kina Mendes e Matheus Gomes no muro, do Centro Cultural Donnana, local de realização de alguns shows Victor Souza “Vejo na música Michele uma carta de amor para todas as mulheres com esse nome. Sou mulher e nós gostamos de ser valorizadas. É um prazer estar nessa banda, mesmo sendo a única do sexo feminino, sou respeitada por todos e tenho o mesmo direito de voz nas decisões. E o importante é que recebo muito carinho do público. Convido a todas as "Micheles" a vim embarcar nessa onda com a gente”, disse a baterista, Lea Debrohim.

A banda Dumundo foi criada e tem sua sede em Belford Roxo e possui mais de 10 anos de estrada e shows expressivos, mantendo uma carreira sólida.



As Micheles que se interessarem em participar do clipe entrem em contato com Carlinhos da produção, pelo telefone: (21) 97510-6611 ou basta chegar antes do início da gravação com identidade. A Dumundo é formado por Claudio Chagas, conhecido como Kaubel (voz), Lea Debrohim (bateria), Mauro Abreu (baixo), Matheus Gomes (teclado) e Kina Mendes (guitarra). Sendo todos moradores da Baixada Fluminense.

Música: MICHELE

Michele

Hoje eu acordei com uma vontade de dizer

Tudo o que sinto por você

Teu cheiro, teu perfume, teu aroma

Vêm no ar

Quando te vejo passar

Será que isso é amor

Se não for o que deve ser?

Uma jóia rara

Que eu quero ter