O novo plenário ganhou um novo sistema sonoro e disposição das mesas dos vereadores, facilitando o debate e a interlocução - Divulgação / CMN

O novo plenário ganhou um novo sistema sonoro e disposição das mesas dos vereadores, facilitando o debate e a interlocuçãoDivulgação / CMN

Publicado 19/08/2022 23:23 | Atualizado 20/08/2022 11:28

Nilópolis – A Câmara Municipal de Nilópolis realizou, na última terça-feira (16/08), a Sessão Solene de inauguração do novo plenário da Casa Legislativa Nilopolitana. A cerimônia inaugural contou com a participação dos vereadores Alvinho, Leandro Hungria, Farol, Jorginho Scalise e Zé Ribeiro, além do prefeito de Nilópolis, Abraãozinho e da vice-prefeita, Flávia Duarte.

Todos os vereadores presentes, o prefeito e a vice-prefeita, bem como o procurador geral legislativo, Dr. Bruno Cabral, fizeram uso da palavra, enaltecendo a importância do novo espaço. A cerimônia contou, ainda, com a execução dos Hinos Nacional Brasileiro e Hino de Nilópolis, além da leitura da biografia do ex-vereador Orlando Hungria, que dá nome ao plenário legislativo.



A cerimônia inaugural contou com a participação dos vereadores, além do prefeito Abraãozinho e da vice-prefeita, Flávia Duarte Divulgação / CMN

O atual plenário tem capacidade para 125 pessoas e conta com um elevador, garantindo assim a acessibilidade ao local. Também foram criados novos banheiros, uma copa e instalações modernas para a realização das Sessões, como um novo sistema sonoro e disposição das mesas dos vereadores, facilitando o debate e a interlocução entre eles.



A Sessão Solene inaugural do novo plenário foi pública e transmitida ao vivo pelas redes sociais da Câmara Municipal de Nilópolis (Facebook e Instagram @camaranilopolis) e está disponível no site oficial da Casa: www.nilopolis.rj.leg.br