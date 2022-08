A proposta da exposição é presentear o nilopolitano com uma volta ao passado, motivando o munícipe a conhecer a sua história - Divulgação / PMN

A proposta da exposição é presentear o nilopolitano com uma volta ao passado, motivando o munícipe a conhecer a sua históriaDivulgação / PMN

Publicado 19/08/2022 23:02 | Atualizado 20/08/2022 11:15

Nilópolis - Em comemoração aos 75 anos de emancipação de Nilópolis, as secretarias municipais de Cultura e Turismo, em parceria com o Shopping Nilópolis Square, realizam de 20 a 26 de agosto, a exposição "Nilópolis Antigo". Um trabalho que retrata o olhar de Mestre Zito, artista plástico da cidade e diretor da escola de artes Fayga Ostrowe.

Os quadros retratam a história da cidade do século XVII ao século XX e a proposta é presentear o nilopolitano com uma volta ao passado, motivando o munícipe a conhecer a sua história, pois cada morador faz parte desse momento. A Superintendência de Patrimônio Histórico participa com a cessão de acervo iconográfico do município.

O shopping fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Figueira, nº 100, no Centro.