O MAE é um projeto que incentiva familiares de alunos da rede estadual a participarem da realidade dos estudantes com o intuito de diminuir a evasão escolar - Divulgação / PMN

Publicado 18/08/2022 18:29 | Atualizado 19/08/2022 00:09

Nilópolis - Na tarde da última quarta-feira (17/08), a Casa da Mulher Nilopolitana promoveu um encontro com integrantes do projeto Mulheres Apoiando a Educação (MAE). Assistentes sociais e psicólogas da Casa abordaram temas sobre diversos tipos de violência com os colégios estaduais Antônio Figueira de Almeida (AFA), Ciep 230 Manoel Malaquias Gurgel Da Silva e o Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis.

O MAE é um projeto que incentiva familiares de alunos da rede estadual a participarem da realidade dos estudantes com o intuito de diminuir a evasão escolar. São mais de 9 mil mulheres que fazem parte do projeto no Rio de Janeiro. A carga horária é de 30 horas semanais com direito a bolsa mensal de R$ 1.000,00 reais durante um ano.

Assistentes sociais e psicólogas da Casa abordaram temas sobre diversos tipos de violência com os colégios estaduais Antônio Figueira de Almeida (AFA), Ciep 230 Manoel Malaquias Gurgel Da Silva e o Joaquim de Almeida Flores Divulgação A assistente social Patrícia Mendes trabalha há quatro meses com o projeto no AFA. Ela contou a importância do MAE no ambiente escolar. "Acho extremamente importante. Se a gente já imaginava que era necessário o nosso trabalho antes de estar lá dentro, agora pensamos como funcionou esse tempo todo sem a nossa presença lá".